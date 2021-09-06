Семена национализма целенаправленно сеялись на протяжении всего периода независимости, и сейчас дают свои горькие плоды. Такое мнение выразил главный редактор информационного портала «Русские в Казахстане» Илья Намовир в интервью изданию Украина.ру

Илья Намовир: кто он © Илья Намовир, Facebook

Отвечая на вопрос о всплеске конфликтов на национальной почве в Казахстане, эксперт пояснил, что казахстанская власть с самого начала была ориентирована на этнонационализм, но демографическая ситуация в стране вынуждала её действовать не спеша и осторожно.

Намовир пояснил, что большинство взрослого населения Казахстана «привито» от национализма благодаря советскому наследию. В то время большинство коллективов было многонациональными, и сохранялось состояние хрупкой стабильности.

Эксперт подчеркивает, что после распада СССР ситуация изменилась. Независимый Казахстан воспитывал молодежь на совершенно иных идеологических установках, а доля русского населения продолжала сокращаться.

По мнению Намовира, текущую ситуацию питают два деструктивных потока — с одной стороны это люди, пропитавшиеся идеями этнонационализма, и с другой — люди в высоких кабинетах, которые готовы направить и возглавить этих людей для достижения своих целей.

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