Ранее президент Токаев, комментируя последние провокации казахских националистов, заявил, что русский язык обладает статусом официального языка, его использованию, согласно законодательству республики, препятствовать нельзя. По его словам, поддерживая плюрализм мнений, Казахстан будет жестко пресекать любые формы радикализма и не позволит покушаться на государственный суверенитет и территориальную целостность.
Отвечая на вопрос о всплеске конфликтов на национальной почве в Казахстане, эксперт пояснил, что казахстанская власть с самого начала была ориентирована на этнонационализм, но демографическая ситуация в стране вынуждала её действовать не спеша и осторожно.
Намовир пояснил, что большинство взрослого населения Казахстана «привито» от национализма благодаря советскому наследию. В то время большинство коллективов было многонациональными, и сохранялось состояние хрупкой стабильности.
Эксперт подчеркивает, что после распада СССР ситуация изменилась. Независимый Казахстан воспитывал молодежь на совершенно иных идеологических установках, а доля русского населения продолжала сокращаться.
По мнению Намовира, текущую ситуацию питают два деструктивных потока — с одной стороны это люди, пропитавшиеся идеями этнонационализма, и с другой — люди в высоких кабинетах, которые готовы направить и возглавить этих людей для достижения своих целей.
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