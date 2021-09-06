Вдохновителем переворота в Польше в 1926 году была Британия, которой срочно требовался польский инструмент для собственной игры с СССР. Но сам Йозеф Пилсудский на стадии подготовки переворота контактировал с польскими коммунистами, а через них и с Москвой. Об этом рассказал польский политолог Конрад Ренкас в интервью изданию Украина.ру

Конрад Рэнкас: кто он © vk.com, Конрад Ренкас

Таким образом, маршал гарантировал, что, вопреки видимости он не собирается проводить еще один «Киевский поход», и сдержал своё слово, отметил эксперт.

«Да, после смены власти в Польше официальная польская дипломатия в течение нескольких лет фактически была в услужении у британской, благодаря чему Лондон добился определённых уступок от Москвы. Но в то же время Пилсудский реализовал свою тайную дипломатию, пытаясь наладить прямой контакт со Сталиным и тем самым обеспечить Польше хотя бы относительную международную независимость», — указал Ренкас.

По его словам, были организованы миссии доверенных людей Пилсудского в Москву, в ходе которых были предложения помочь полякам в защите Данцигского коридора чтобы вместе предотвратить продвижение Германии в сторону Ленинграда, согласовав интересы двух наших стран от Чёрного моря до Балтики.

Отношения между Варшавой и Москвой можно было развивать и дальше, но, к сожалению, препятствием для этого стала излишняя осторожность Пилсудского, а затем и его смерть, заключил собеседник издания.

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