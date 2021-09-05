Собеседники агентства заявили, что для успешного прохождения отопительного сезона в РФ «Газпрому» якобы нужно закачать в хранилища порядка 80% от того объема топлива, который получает Западная Европа — традиционный покупатель российского газа.
Западные аналитики подсчитали, что «Газпрому» осталось примерно два месяца на заполнение своих хранилищ, так что в российская компания может сократить поставки газа в ЕС, что поднимет цены на газ в Европе несмотря на то, что отопительный сезон в странах ЕС еще не начался.
Как отметил российский эксперт нефтегазового сектора Михаил Крутихин в комментарии изданию Лента.ру, выводы опрошенных Bloomberg специалистов выглядят сомнительными.
«Никто точно не знает и проверить это невозможно, насколько заполнены хранилища в России и насколько заполнены емкости за рубежом, которые "Газпром" или имеет, или арендует в Европе. Вот этих цифр ни у кого нет. И говорить, что кто-то пострадает от снижения поставок, — это чистая спекуляция», — подчеркнул Крутихин.
Он также отметил, что «Газпром» и европейских поставщиков связывают контракты, в которых для российской компании прописаны штрафные санкции в случае недопоставок газа.
Как отмечал эксперт Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Юшков, США вступают в новую стадию борьбы с газопроводом «Северный поток-2».
То, что помешать достроить проект уже не удастся, осознали даже в Вашингтоне. Теперь Штаты будут пытаться помешать вводу газопровода в эксплуатацию.
Именно на это направлены заявления, подобные тем, что звучали в статье Bloomberg: попытаться создать впечатление, что РФ «использует энергетику в качестве оружия» и вынудить Германию и ЕС ввести санкции против «Северного потока-2».