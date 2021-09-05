Агентство Bloomberg 3 сентября опубликовало опрос экспертов нефтегазовой отрасли, которые заявили, что «Газпром» планирует наращивать запасы газа в своих российских хранилищах, что якобы угрожает интересам европейских потребителей

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Западные аналитики подсчитали, что «Газпрому» осталось примерно два месяца на заполнение своих хранилищ, так что в российская компания может сократить поставки газа в ЕС, что поднимет цены на газ в Европе несмотря на то, что отопительный сезон в странах ЕС еще не начался.

Как отметил российский эксперт нефтегазового сектора Михаил Крутихин в комментарии изданию Лента.ру, выводы опрошенных Bloomberg специалистов выглядят сомнительными.

«Никто точно не знает и проверить это невозможно, насколько заполнены хранилища в России и насколько заполнены емкости за рубежом, которые "Газпром" или имеет, или арендует в Европе. Вот этих цифр ни у кого нет. И говорить, что кто-то пострадает от снижения поставок, — это чистая спекуляция», — подчеркнул Крутихин.

Он также отметил, что «Газпром» и европейских поставщиков связывают контракты, в которых для российской компании прописаны штрафные санкции в случае недопоставок газа.

Как отмечал эксперт Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Юшков, США вступают в новую стадию борьбы с газопроводом «Северный поток-2».

То, что помешать достроить проект уже не удастся, осознали даже в Вашингтоне. Теперь Штаты будут пытаться помешать вводу газопровода в эксплуатацию.

Именно на это направлены заявления, подобные тем, что звучали в статье Bloomberg: попытаться создать впечатление, что РФ «использует энергетику в качестве оружия» и вынудить Германию и ЕС ввести санкции против «Северного потока-2».