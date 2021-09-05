Президент Украины Владимир Зеленский говорит глупости, называя газопровод «Северный поток-2» угрозой для энергобезопасности Европы, сказал пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков в интервью телеканалу Россия 1

Заявления об опасности «Северного потока-2» для ЕС давно стали общим местом в риторике властей Украины, которые боятся потерять миллиарды долларов, получаемые от транзита российского газа.

«Зеленский говорит, что "Северный поток 2" является страшной угрозой для безопасности Европы. Это нонсенс. Это, наоборот, является вкладом в обеспечение энергобезопасности Европы», — подчеркнул Песков.

Зеленский заявил о необходимости обсуждать «Северный поток — 2» в нормандском формате © REUTERS, Gleb Garanich Виктора Ющенко использовать транзит газа через Украину как политический рычаг.

Это привело к перебоям с поставками газа в ЕС в ходе отопительного сезона.

Для того, чтобы подобная ситуация не повторялась, пять европейских компаний и российский «Газпром» вложили порядка $10 млрд в строительство газопровода «Северный поток 2».