Заявления об опасности «Северного потока-2» для ЕС давно стали общим местом в риторике властей Украины, которые боятся потерять миллиарды долларов, получаемые от транзита российского газа.
«Зеленский говорит, что "Северный поток 2" является страшной угрозой для безопасности Европы. Это нонсенс. Это, наоборот, является вкладом в обеспечение энергобезопасности Европы», — подчеркнул Песков.
Строительство первого и второго «Северных потоков» стало ответом на попытки Киева во времена прозападного президента Виктора Ющенко использовать транзит газа через Украину как политический рычаг.
Это привело к перебоям с поставками газа в ЕС в ходе отопительного сезона.
Для того, чтобы подобная ситуация не повторялась, пять европейских компаний и российский «Газпром» вложили порядка $10 млрд в строительство газопровода «Северный поток 2».