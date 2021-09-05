Россия в лице президента Владимира Путина ещё раз подтверждает желание идти на нормализацию отношений с Украиной, сказал пресс секретарь главы российского государства Дмитрий Песков в интервью телеканалу Россия 1

«Российская Федерация в лице президента Путина подтверждает еще раз желание идти на нормализацию отношений с Украиной», — сказал Песков.

При этом со стороны нынешних властей Украины такого желания не наблюдается, подчеркнул Песков. В частности, президент Украины Владимир Зеленский выдвигает требования, которые делают его встречу с Путиным невозможной: среди них — обсуждение Крыма.

На благо ВМФ и Крыма. Путин дал старт строительству сразу шести современных боевых кораблей © РИА Новости, Алексей Дружинин / Перейти в фотобанк

Песков также сказал, что, по мнению Путина, «украинцы должны сами разбираться со своими президентами, они должны давать оценку итогам работы и должны голосовать за того, кого они хотят дальше видеть главой своего государства».