«Российская Федерация в лице президента Путина подтверждает еще раз желание идти на нормализацию отношений с Украиной», — сказал Песков.
При этом со стороны нынешних властей Украины такого желания не наблюдается, подчеркнул Песков. В частности, президент Украины Владимир Зеленский выдвигает требования, которые делают его встречу с Путиным невозможной: среди них — обсуждение Крыма.
Как отмечал Путин, тема Крыма для России закрыта навсегда.
Песков также сказал, что, по мнению Путина, «украинцы должны сами разбираться со своими президентами, они должны давать оценку итогам работы и должны голосовать за того, кого они хотят дальше видеть главой своего государства».