Украинское государство в текущий момент проводит откровенно антироссийскую политику «во всем и вся», сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью Первому каналу

В качестве примера он привел ситуацию с председателем политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктором Медведчуком, который по надуманным обвинениям находится под домашним арестом.

«Те силы в Украине, которые обладают более взвешенным подходом, более сбалансированным подходом, и которые являются сторонниками все-таки обсуждения самых острых вопросов с Россией, эти силы сейчас сидят под домашним арестом», — сказал Песков.

Затулин объяснил, почему каждый украинский президент становился русофобом © РИА Новости, Владимир Трефилов

Песков также сказал, Украина сейчас превращается в угрозу для России из-за планов по вступлению в НАТО, однако Россия будет прилагать усилия для того, чтобы исконно русские земли, на которых расположена современная Украина, не использовались против Российской Федерации.