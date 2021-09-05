Как отмечали в МИД РФ, решение США поставлять оружие в страну, где идет гражданская война, напоминает попытки тушить пожар, заливая его керосином.
«Уже в этом году Украина получит партию бронебойных систем Javelin», — заявил Кулеба.
По его словам, США и Украина могут договорится и о поставках других видов летальных вооружений. В то же время министр отказался говорить об этом более подробно.
Он также рассказал, что осенью проведет встречу с государственным секретарем США Энтони Блинкеном в Вашингтоне, где планируется «принять новую Хартию стратегического партнерства Украины и США».