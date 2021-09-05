Украина получит партию противотанковых переносных ракетных систем «Джавелин» в 2021 году в рамках военной помощи США, сказал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в интервью «РБК-Украина»

Война как способ решения всех проблем: афганизация Украины и США продолжается © president.gov.ua

«Уже в этом году Украина получит партию бронебойных систем Javelin», — заявил Кулеба.

По его словам, США и Украина могут договорится и о поставках других видов летальных вооружений. В то же время министр отказался говорить об этом более подробно.

Он также рассказал, что осенью проведет встречу с государственным секретарем США Энтони Блинкеном в Вашингтоне, где планируется «принять новую Хартию стратегического партнерства Украины и США».