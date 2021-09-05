АО «Укртрансгаз» проведет эксперимент по закачке водорода вместо метана в Краснопоповское подземное хранилище газа (ПХГ) в Луганской области, сообщило информагентство «Интерфакс-Украина» со ссылкой на главного инженера оператора хранилищ Владимира Рудко

Европейский союз намерен полностью отказаться от использования ископаемых энергоносителей, в том числе природного газа, к 2050 году. К этому сроку Киев останется без доходов от транзита российского газа, которые за 2020 год составили более $2 млрд, и сейчас ищет возможность не оказаться за бортом европейского энергорынка.

«Это хранилище мы рассматриваем для использования в пилотном проекте по хранению водорода или смеси», — сказал он журналистам на пресс-конференции.

Водородные грезы Зеленского © AFP, Anatolii STEPANOV

Как отмечал энергоэксперт Дмитрий Марунич, украинская газотранспортная система не способна прокачивать водород: испытания показали, что потери газа при этом огромны.

Кроме того, сталь, которая использовалась при создании труб для ГТС Украины, при прокачке водорода становится хрупкой и быстро изнашивается. Поэтому перспективы доставлять водород из Украины в ЕС выглядят призрачными.

При этом трубы первого и второго «Северных потоков» готовы к прокачке водорода из России в Европу. В России уже принята правительственная программа по развитию водородной энергетики.