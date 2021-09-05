Президент Украины Владимир Зеленский в ходе своего визита в Вашингтон представил инвестиционный план трансформации Украины не тем людям, написала обозреватель Мелинда Харинг в своей статье для влиятельного американского издания National Interest

Презентация плана проходила перед аудиторией, которая никак не могла поспособствовать его выполнению, удивилась Херинг.

«Президент-комик был смертельно серьезен, когда он и его команда неоднократно подчеркивали необходимость инвестиций в Украину, что было глухой просьбой, учитывая, что его аудиторией были бедные эксперты аналитических центров и столь же бедные государственные служащие», — отметила она.

Зеленский в Калифорнии примерил на себя образ Стива Джобса © пресс-служба президента Украины

Киевский режим предлагает свыше 80 проектов на $277 млрд. Однако судя по тому, что с инвесторами о них не говорят, президент страны не собирается реализовывать собственные предложения.

Очевидно, что цель визита Зеленского в США была иной, так как официальный Киев заявлял, что доволен итогами встреч президента Украины в США.