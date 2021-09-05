Футболисты сборной Украины опять сыграли вничью в рамках отборочного турнира чемпионата мира, который должен пройти в 2022 году в Катаре. Вечером 4 сентября они не смогли обыграть команду Франции

Украинский футболист Селезнев оскандалился из-за нашивки с бандеровским приветствием © Евгений Селезнев/Инстаграм

Антони Марсьяль на 50-й минуте помог французам отыграться, забив последний гол в этом матче. Для них этот результат был более чем удовлетворительным: действующие чемпионы мира лидируют в группе с 9 очками.

Украинская сборная, набравшая 5 очков в таком же количестве матчей, осталась на третьем месте. Их опережает сборная Финляндии, тоже набравшая 5 очков, однако сделавшая это всего в трех играх.