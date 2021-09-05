Встреча участников группы D прошла в Киеве на стадионе «Олимпийский». Украинский футболист Николай Шапаренко на 44-й минуте забил гол, но победный счет удержать не удалось.
Антони Марсьяль на 50-й минуте помог французам отыграться, забив последний гол в этом матче. Для них этот результат был более чем удовлетворительным: действующие чемпионы мира лидируют в группе с 9 очками.
Украинская сборная, набравшая 5 очков в таком же количестве матчей, осталась на третьем месте. Их опережает сборная Финляндии, тоже набравшая 5 очков, однако сделавшая это всего в трех играх.