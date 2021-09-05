Молдавский лоукостер Flyone открыл продажу авиабилетов на рейсы между Киевом и Москвой через Кишинев. Об этом сообщается на сайте перевозчика. Приобрести билет можно уже сейчас, а полеты стартуют с 1 ноября

Самолеты будут летать четыре раза в неделю: по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям. Путь с учетом часовой пересадки в столице Молдовы занимает 3 часа 50 минут из Киева в Москву и 3 часа 40 минут из Москвы в Киев. Расписание предусматривает вылеты из Киева в 04:00 и прилет во Внуково в 08:50. Вылеты из Москвы выполняются в 00:20 с прилетом в Украину в 03:00.

Таким образом можно констатировать, что Молдова намерена занять место Белоруссии, которая долгое время выполняла роли пересадочного узла между Украиной и Россией. Как мы писали ранее, только благодаря этому сегменту Минск за пару лет увеличил вдвое проходную способность своей главной воздушной гавани.

Напомним, что с 26 мая официальный Киев закрыл воздушное пространство для белорусских авиалиний. Теперь на этот поток намерены сесть молдаване. Из Кишинёва в Москву авиакомпания AirMoldova совершает рейсы почти каждый день. Помимо молдавских авиалиний прямые рейсы совершают еще несколько авиакомпаний: HiSky, FlyOne, «Аэрофлот», S7, «Россия». Из Киева в Кишинев летает украинская MAU 4 раза в неделю. Самым большим неудобство для пассажиров было время ожидания стыковки в аэропорту Кишенева — около 12 часов. Сейчас его сократят до 1 часа. Стоимость билетов назвать низкими (как и полагается лоукостеру) нельзя. В среднем пассажиру придется заплатить минимум 240 евро за маршрут Москва-Киев-Москва, и это без багажа. Еврокомиссия раскритиковала запрет на перелеты из-за COVID-19 © Public domain

«Давно хотел сказать. В мире нет ни одного даже скудоумного примата, который извлек бы пользу от тупого запрета прямых рейсов между Москвой и Киевом. Раньше радоваться этому мог владелец Белавиа, но теперь и он не при деле. Все, как летали, так и летают, только очень неудобно»,- такое мнение выразил российский исполнитель Вася Обломов после своего выступления в Киеве в конце августа. Этим своим постом он вызвал бурю негодования в социальных сетях. Хейтеры писали, что русским нечего делать в Украине. «Надеюсь, домой пошел пешком. Через Минск», — написал комментарий журналист Роман Скрыпин.

Но тема транспортного сообщения между Россией и Украиной остается актуальной, потому что тысячи граждан ежедневно пересекают границу несмотря на неудобства, дороговизну билетов, многочасовые простои на границе. Потому что социальные и родственные связи до сих пор очень крепки. И дело не в заработке конкретных авиакомпаний (хотя и в них тоже), а в том, что «ехали и будут ехать».

А пока на этом фоне развивать свою авиа индустрию будет Молдова.