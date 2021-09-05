Соколовская зачитала Хомчаку вопрос от телезрителя, пожелавшего узнать, собирается ли главком ВСУ проехать на танке по Красной площади.
«Да, честно говоря, и по Арбату тоже… Но аккуратно, потому что это памятник», — ответил украинский генерал.
Он уточнил, что собирается проделать это с украинским флагом и под музыку.
Киевский режим после госпереворота в Киеве развязал гражданскую войну в Донбассе, однако не признает это и заявляет, что воюет с Россией.
Москва неоднократно заявляла, что выступает за скорейшее мирное урегулирование внутриукраинского конфликта в Донбассе и не является его стороной.
При посредничестве РФ, Франции и Германии Украиной были подписаны минские соглашения, которые определяют порядок действий установления мира на востоке страны.
Эти договоренности были утверждены Советом безопасности ООН, однако украинские власти отказываются исполнять взятые на себя обязательства. В частности, до сих пор не приняты законы об амнистии ополченцам Донецка и Луганска, а также о выборах в ДНР и ЛНР.