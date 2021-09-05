Проехать по российской столице на танке с украинским флагом и под музыку собрался Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный. Об этом он заявил в интервью Янине Соколовской, вышедшем в эфир принадлежащего экс-президенту Украины Петру Порошенко «5 каналу»

Соколовская зачитала Хомчаку вопрос от телезрителя, пожелавшего узнать, собирается ли главком ВСУ проехать на танке по Красной площади.

«Да, честно говоря, и по Арбату тоже… Но аккуратно, потому что это памятник», — ответил украинский генерал.

Нужен образ жертвы: зачем ВСУ обстреливают Донецк и Горловку © РИА Новости, Сергей Аверин / Перейти в фотобанк

Киевский режим после госпереворота в Киеве развязал гражданскую войну в Донбассе, однако не признает это и заявляет, что воюет с Россией.

Москва неоднократно заявляла, что выступает за скорейшее мирное урегулирование внутриукраинского конфликта в Донбассе и не является его стороной.

При посредничестве РФ, Франции и Германии Украиной были подписаны минские соглашения, которые определяют порядок действий установления мира на востоке страны.

Эти договоренности были утверждены Советом безопасности ООН, однако украинские власти отказываются исполнять взятые на себя обязательства. В частности, до сих пор не приняты законы об амнистии ополченцам Донецка и Луганска, а также о выборах в ДНР и ЛНР.