Сбежавший в Киев организатор «языковых патрулей» в Казахстане наверняка будет пытаться и дальше привлекать к себе внимание и будет так делать до тех пор, пока у него не кончатся спонсоры. Об этом рассказал главный редактор информационного портала «Русские в Казахстане» Илья Намовир в интервью изданию Украина.ру

Илья Намовир: кто он © Илья Намовир, Facebook Куат Ахметов, причастный к созданию «языковых патрулей», против которого завели дело о разжигании розни, уехал из Казахстана сначала в Грузию, а теперь находится в Киеве.

Как говорил один из единомышленников Ахметова Диас Кузаиров, им была дана «рекомендация» приостановить свою деятельность, «пока в России выборы не пройдут». Так что скоро уже мы увидим, как ситуация будет развиваться дальше, уточнил эксперт.

«Думаю, по крайней мере, на какой-то более-менее краткосрочный период (несколько месяцев-полгода) будет потише. Что касается самого Ахметова, то он наверняка будет пытаться и дальше привлекать к себе внимание и будет так делать до тех пор, пока у него не кончатся спонсоры», — указал Намовир.

В любом случае процессы построения национальной идеологии с элементами антикоммунизма и русофобии идентичны на всём постсоветском пространстве, и Средняя Азия здесь не исключение, заключил собеседник издания.

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