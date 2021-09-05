Как и следовало ожидать, автор YouTube-канала «Til Maydani онлайн партиясы» Куат Ахметов, причастный к созданию «языковых патрулей», против которого завели дело о разжигании розни, уехал из Казахстана сначала в Грузию, а теперь находится в Киеве.
Как говорил один из единомышленников Ахметова Диас Кузаиров, им была дана «рекомендация» приостановить свою деятельность, «пока в России выборы не пройдут». Так что скоро уже мы увидим, как ситуация будет развиваться дальше, уточнил эксперт.
«Думаю, по крайней мере, на какой-то более-менее краткосрочный период (несколько месяцев-полгода) будет потише. Что касается самого Ахметова, то он наверняка будет пытаться и дальше привлекать к себе внимание и будет так делать до тех пор, пока у него не кончатся спонсоры», — указал Намовир.
В любом случае процессы построения национальной идеологии с элементами антикоммунизма и русофобии идентичны на всём постсоветском пространстве, и Средняя Азия здесь не исключение, заключил собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь.