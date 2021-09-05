У большинства взрослого населения Казахстана ранее ещё сохранялась «прививка» от национализма в виде интернационалистических принципов, унаследованных с советских времён. Теперь это уже не работает. Об этом рассказал главный редактор информационного портала «Русские в Казахстане» Илья Намовир в интервью изданию Украина.ру

Илья Намовир: кто он © Илья Намовир, Facebook

В то время значительная часть рабочих коллективов была многонациональной, и это удерживало ситуацию в состоянии некой хрупкой стабильности, пояснил эксперт.

«Постепенно ситуация менялась, выросли новые поколения, уже не помнящие Советский Союз и воспитанные на совершенно иных идеологических установках, доля русского населения сокращалась и продолжает сокращаться, и всё это приводит к тому, что семена национализма, которые целенаправленно сеялись на протяжении всего периода независимости, дают свои горькие плоды», — указал Намовир.

В том, что русских в Казахстане стало меньше, а русофобии — больше, нет ничего удивительного. Местная власть изначально была ориентирована на этнонационализм, но демографическая ситуация в стране вынуждала её действовать не спеша и осторожно, заключил собеседник издания.

Полностью интервью можно прочитать здесь.