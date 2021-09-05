Ранее президент Токаев, комментируя последние провокации казахских националистов, заявил, что русский язык обладает статусом официального языка, его использованию, согласно законодательству республики, препятствовать нельзя. По его словам, поддерживая плюрализм мнений, Казахстан будет жестко пресекать любые формы радикализма и не позволит покушаться на государственный суверенитет и территориальную целостность.
В то время значительная часть рабочих коллективов была многонациональной, и это удерживало ситуацию в состоянии некой хрупкой стабильности, пояснил эксперт.
«Постепенно ситуация менялась, выросли новые поколения, уже не помнящие Советский Союз и воспитанные на совершенно иных идеологических установках, доля русского населения сокращалась и продолжает сокращаться, и всё это приводит к тому, что семена национализма, которые целенаправленно сеялись на протяжении всего периода независимости, дают свои горькие плоды», — указал Намовир.
В том, что русских в Казахстане стало меньше, а русофобии — больше, нет ничего удивительного. Местная власть изначально была ориентирована на этнонационализм, но демографическая ситуация в стране вынуждала её действовать не спеша и осторожно, заключил собеседник издания.
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