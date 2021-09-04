В пятом туре отбора на Чемпионат мира-2020 сборная Украины по футболу встретится с командой Франции, сообщает 4 сентября championat.com

Матч начнется в 21:45 в Киеве на стадионе «Олимпийский».

«Нашу сборную не спасти»: украинские фанаты позвали Шевченко обратно © РИА Новости, Алексей Филиппов / Перейти в фотобанк

Из 11 встреч сборных Украины и Франции украинские футболисты взяли верх лишь в одном поединке.

Ранее встреча сборных Украины и Франции на выезде закончилась со счетом 1:1. До этого Украина сыграла вничью со сборными Финляндии и Казахстана. При этом оба раза вначале желто-синие вели в счете, но упустили победу.

Прошлую ничью со сборной Франции прокомментировал президент Украины Владимир Зеленский. Он поздравил футболистов и написал, что «ничья на выезде с чемпионами мира — not bad (неплохо. — англ.)»