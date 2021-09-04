Зеленский заявил, что это якобы реакция РФ на проведение «Крымской платформы», и призвал освободить задержанных.
«Оккупанты в Крыму снова прибегают к преследованиям крымских татар. В их домах происходят очередные обыски и задержания. Уже забрали Наримана Джелялова, 1-го заместителя председателя Меджлиса», — написал Зеленский.
О задержании и обыске в доме Наримана Джеляла, до запрета Меджлиса* крымскотатарского народа бывшего заместителем его председателя, сообщили в группе «Крымская солидарность» в Facebook.
По данным УНИАН, сотрудники ФСБ РФ также задержали в Крыму Эльдара Одаманова, Азиза и Асана Ахметовых, Шевкета Усеинова.
Пресс-служба ФСБ пока не заявляла о задержании.
* Деятельность организации запрещена в РФ