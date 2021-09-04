Президент Украины Владимир Зеленский заявил о преследовании в Крыму членов запрещенного в РФ Меджлиса крымскотатарского народа. ОБ этом он написал 4 сентября в Twitter

Зеленский заявил, что это якобы реакция РФ на проведение «Крымской платформы», и призвал освободить задержанных.

«Оккупанты в Крыму снова прибегают к преследованиям крымских татар. В их домах происходят очередные обыски и задержания. Уже забрали Наримана Джелялова, 1-го заместителя председателя Меджлиса», — написал Зеленский.

ПАСЕ приняла резолюцию о нарушении прав крымских татар в Крыму © РИА Новости, Доминик Бутен / Перейти в фотобанк Наримана Джеляла, до запрета Меджлиса* крымскотатарского народа бывшего заместителем его председателя, сообщили в группе «Крымская солидарность» в Facebook.

По данным УНИАН, сотрудники ФСБ РФ также задержали в Крыму Эльдара Одаманова, Азиза и Асана Ахметовых, Шевкета Усеинова.

Пресс-служба ФСБ пока не заявляла о задержании.

* Деятельность организации запрещена в РФ