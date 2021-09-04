Лиза и Гарри рыбачили в компании Аллы Пугачевой, Кристины Орбакайте и ее мужа Михаила Земцова.
«Пока я снимал новый сезон "Лучше Всех!", Миша с Кристиной Орбакайте и Клавой позвали Аллу с Гариком и Лизой на рыбалку. Все были в восторге. Правда Лиза сразу выловила устрицу, а Гарику долго ничего не попадалось. Как было дальше — в этом видео», — рассказал Галкин.
В видео Лизе попалась устрица, ее брат Гарри в итоге выловил карпа, а в конце Лиза поймала еще и осетра.
«Шикарный улов! Эмоции налицо!», «По-моему, Лизе больше нравится рыбалка, чем Гарри», «Молодцы, приятно видеть, что учите своих детей самим добывать пищу», — похвалили пользователи семью.
Однако часть подписчиков Галкина схлестнулись в комментариях из-за вылова дочерью Пугачевой краснокнижного осетра.
«Подождите, это осетр? Они же занесены в Красную Книгу. У вас есть лицензия на отлов этой рыбы?», «Выбросите свою голову в помойку! Видно, что это частный водоем!», «Вы рыбинспектор?» — написали они.
Галкин в комментарии пояснил, что осетров в местном водоеме разводят специально, и редких при вылове отпускают.