Украинская саблистка Ольга Харлан в шутку объяснила неудачное выступление на Олимпиаде в Токио нехваткой секса. Об этом спортсменка рассказала в Youtube-шоу «Отдушивдушу» 3 сентября

Украинская саблистка Харлан высказалась о провале на Олимпиаде © Ольга Харлан/Instagram

По словам Харлан, нельзя сказать, что секса на Олимпиаде не было. Украинская спортсменка рассказала, что встречалась на играх со своим парнем — итальянским саблистом Луиджи Самеле.

«У меня там парень был… Но перед соревнованиями (секса. — Ред.) не было… Мы же должны были зачекиниться. Кровати там нормально все выдерживали, не переживайте», — сказала Харлан.

Она уточнила, что секс у них был уже после соревнований — дескать, поэтому она и не привезла с Игр медали.

При этом Самеле все же завоевал на Олимпиаде-2020 две серебряные награды.

Золото и серебро Игр завоевали российские саблистки София Позднякова и Софья Великая. Бронза — у французской саблистки Манон Брюне.

После поражения в первом же поединке Олимпиады Харлан пожаловалась, что испытала сильное давление перед Олимпиадой и множество раз слышала со всех сторон, что должна привезти золотую медаль из Токио.