Перед стартом Олимпиады в сети появились видеоролики, на которых спортсмены жаловались на хрупкие «картонные» кровати в Олимпийской деревне в Токио. Спортивные функционеры объяснили, что это должно защитить спортсменов от заражения коронавирусом при совместном сне и сексе.
По словам Харлан, нельзя сказать, что секса на Олимпиаде не было. Украинская спортсменка рассказала, что встречалась на играх со своим парнем — итальянским саблистом Луиджи Самеле.
«У меня там парень был… Но перед соревнованиями (секса. — Ред.) не было… Мы же должны были зачекиниться. Кровати там нормально все выдерживали, не переживайте», — сказала Харлан.
Она уточнила, что секс у них был уже после соревнований — дескать, поэтому она и не привезла с Игр медали.
При этом Самеле все же завоевал на Олимпиаде-2020 две серебряные награды.
Золото и серебро Игр завоевали российские саблистки София Позднякова и Софья Великая. Бронза — у французской саблистки Манон Брюне.
После поражения в первом же поединке Олимпиады Харлан пожаловалась, что испытала сильное давление перед Олимпиадой и множество раз слышала со всех сторон, что должна привезти золотую медаль из Токио.