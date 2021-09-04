В киевском католическом костеле Святого Николая вечером 3 сентября сгорел орган, здание не пострадало. О деталях происшествия в Facebook 4 сентября рассказал глава МВД Украины Денис Монастырский

Сгорел уникальный белорусский католический костел © minobl.mchs.gov.by

По словам главы МВД, сотрудники костела вызвали пожарных не сразу, а сначала пытались потушить его своими силами.

«Спасатели отреагировали мгновенно и были на месте происшествия уже через 6 минут после вызова. Скажу откровенно, если бы не их профессиональные действия, мы бы потеряли одну из самых красивых архитектурных памятников Киева, — как Париж утратил древний собор Нотр-Дам де Пари», — написал Монастырский.

Возгорание удалось ликвидировать в 23:26. Всего в тушении огня участвовало 80 пожарных.

При пожаре никто не пострадал, конструкция здания, по предварительным выводам специалистов, не потерпела повреждения.

Орган полностью сгорел. Основная версия — возгорание электропроводов внутри деревянного корпуса органа, которым было более 40 лет.

Костел святого Николая в неоготическом стиле был возведен в Киеве в начале ХХ века. Архитектор — Владислав Городецкий. В 1978 году в здании установили орган, привезенный из Чехословакии. Костел функционировал как Дом органной музыки. Сейчас в нем проводят и службы, и концерты.