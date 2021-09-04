Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих на 13-м этапе Бриллиантовой лиги в Брюсселе заняла первое место, опередив российскую спортсменку Марию Ласицкене. Об этом сообщает 4 сентября «Спорт-Экспресс»

Мария Ласицкене завершила выступления, взяв высоту 2 метра. Такой же результат показала австралийка Никола Макдермотт, однако она уступила российской спортсменке из-за большего числа попыток. Высота в 2,04 метра им не покорилась.

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих прыгнула 2,02 метра и выиграла этап лиги.

Россиянка Ласицкене высказалась о ситуации с украинской легкоатлеткой Магучих © REUTERS, Dylan Martinez

«Бриллиантовая лига» — ежегодная серия коммерческих соревнований по лёгкой атлетике, пришедшая на смену «Золотой лиге». Организована Международной ассоциацией легкоатлетических федераций.

Ранее, на Олимпиаде в Токио, пьедестал также заняли Ласицкене, Магучих и Макдермотт. Тогда за снимок с Ласицкене Ярославу Магучих затравили украинские националисты и заставили писать оправдания в соцсети. Больше спортсменки совместных фото после выступлений не делают.