Политики США и Европы проявляют мало интереса к попыткам Украины «вернуть» Крым. Об этом в эфире телеканала «Наш» 4 сентября заявил экс-депутат Верховной Рады Геннадий Москаль

Посол Германии объяснила отсутствие Меркель на «Крымской платформе» © Facebook Jewish Kyiv / Киев еврейский

Москаль обратил внимание, что на саммите Крымская платформа не присутствовали «знаковые фигуры» Европы — канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон.

«Очевидно, ни США, ни Европу почему-то крымский вопрос на сегодня не интересует. Разбирайтесь, уважаемые господа украинцы, сами — я думаю, что у них такая идеология», — отметил он.

Москаль напомнил, что в 2014 году против возвращения Крыма в состав России выступили около ста стран. В этом году в организованном Киевом саммите приняли участие представители 46 стран.

Крым и Севастополь стали российскими регионами после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором более 90% избирателей поддержали воссоединение с Россией.