Ранее в Киеве состоялся инициированный Украиной международный саммит «Крымская платформа», на котором обсудили вопрос "возвращения" Киеву контроля над Крымом. В нем приняли участие представители более 40 стран и международных организаций.
Москаль обратил внимание, что на саммите Крымская платформа не присутствовали «знаковые фигуры» Европы — канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон.
«Очевидно, ни США, ни Европу почему-то крымский вопрос на сегодня не интересует. Разбирайтесь, уважаемые господа украинцы, сами — я думаю, что у них такая идеология», — отметил он.
Москаль напомнил, что в 2014 году против возвращения Крыма в состав России выступили около ста стран. В этом году в организованном Киевом саммите приняли участие представители 46 стран.
Крым и Севастополь стали российскими регионами после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором более 90% избирателей поддержали воссоединение с Россией.