По словам экс-премьера, Россия уже наполовину превратила ГТС Украины в металлолом.
Он заявил, что властям Украины нужно настаивать на подписании не двух-, а трехстороннего договора о сохранении транзита российского газа после запуска Северного потока — 2». Третьей стороной, по его мнению, должна выступить Европа.
«А когда мы уже втроем, дорогие европейцы, так вы тогда нам не декларациями рассказывайте, как вы будете помогать украинскому народу. Ставьте свою подпись, печать и несите вместе с Россией ответственность за то, если Россия нарушит контракт», — сказал Яценюк.
В рамках визита Зеленского в Вашингтон президент США Джо Байден и президент Украины Владимир Зеленский договорились продолжать выступать против «Северного потока-2», так как видят в нем угрозу для европейской энергетической безопасности. Зеленский заявил о необходимости обсуждать вопрос газопровода в «нормандском формате».