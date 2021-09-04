Бывший премьер-министр Украины Арсений Яценюк пожаловался, что Россия якобы стремится сделать бесполезной украинскую газотранспортную систему (ГТС). Об этом он сказал в программе «Свобода слова Савика Шустера» 3 сентября

Яценюк раскритиковал соглашение США и Германии по «Северному потоку – 2» © Facebook, Арсеній Яценюк

Он заявил, что властям Украины нужно настаивать на подписании не двух-, а трехстороннего договора о сохранении транзита российского газа после запуска Северного потока — 2». Третьей стороной, по его мнению, должна выступить Европа.

«А когда мы уже втроем, дорогие европейцы, так вы тогда нам не декларациями рассказывайте, как вы будете помогать украинскому народу. Ставьте свою подпись, печать и несите вместе с Россией ответственность за то, если Россия нарушит контракт», — сказал Яценюк.

В рамках визита Зеленского в Вашингтон президент США Джо Байден и президент Украины Владимир Зеленский договорились продолжать выступать против «Северного потока-2», так как видят в нем угрозу для европейской энергетической безопасности. Зеленский заявил о необходимости обсуждать вопрос газопровода в «нормандском формате».