В Житомирской области автобус с украинцами, следовавший из Польши в Мариуполь, загорелся после столкновения с автовозом. Об этом сообщила 4 сентября пресс-служба Нацполиции Украины в Житомирской области

«После столкновения с автовозом автобус загорелся. В результате происшествия 1 человек погиб и 11 обратились за медицинской помощью», — говорится в сообщении.

Авария с автобусом в Польше: 9 украинцев в тяжелом состоянии © РИА Новости, Варвара Гертье / Перейти в фотобанк

По предварительной информации, водитель автобуса Neoplan, 30-летний житель Николаевской области, который совершал рейс из Польши в Мариуполь, допустил столкновение с автовозом под управлением 40-летнего жителя Запорожья. В ДТП погиб второй водитель автобуса.

Автобус полностью сгорел.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УК Украины. Выясняются данные пассажиров, устанавливаются все обстоятельства происшествия.