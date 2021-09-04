«После столкновения с автовозом автобус загорелся. В результате происшествия 1 человек погиб и 11 обратились за медицинской помощью», — говорится в сообщении.
Авария произошла в 4:20 на 177-м километре автодороги Киев — Чоп. В автобусе находилось 25 граждан Украины.
По предварительной информации, водитель автобуса Neoplan, 30-летний житель Николаевской области, который совершал рейс из Польши в Мариуполь, допустил столкновение с автовозом под управлением 40-летнего жителя Запорожья. В ДТП погиб второй водитель автобуса.
Автобус полностью сгорел.
Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УК Украины. Выясняются данные пассажиров, устанавливаются все обстоятельства происшествия.