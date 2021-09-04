Двукратный чемпион Паралимпиады в Токио Дмитрий Сафронов назвал отказ украинского паралимпийца Игоря Цветова сфотографироваться на подиуме с россиянами его личным делом, передает РИА Новости - Спорт 4 сентября

Дмитрий Сафронов завоевал второе золото Паралимпиады. В категории спортсменов с нарушением опорно-двигательного аппарата он пробежал дистанцию 200 метров за рекордные 23,00 секунды. Вторым стал украинский паралимпиец Игорь Цветов (23,25), бронза — у россиянина Артема Калашяна (23,75).

Российский спортсмен Давид Джатиев показал четвертый результат.

Украинский паралимпиец объяснил отказ от фото с российскими спортсменами © Игорь Цветов/Facebook

Сафронов заявил, что нежелание Цветова сфотографироваться с российскими медалистами — личное дело украинского спортсмена. По его словам, фото и без него получилось прекрасным.

«Украинец сказал: "Это любовь к родине", у него она так исчисляется. У меня она исчисляется золотыми медалями"», — отметил Сафронов.

Ранее Игорь Цветов пояснил свой отказ от фото с российскими спортсменами «уважением к Украине».