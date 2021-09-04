Дмитрий Сафронов завоевал второе золото Паралимпиады. В категории спортсменов с нарушением опорно-двигательного аппарата он пробежал дистанцию 200 метров за рекордные 23,00 секунды. Вторым стал украинский паралимпиец Игорь Цветов (23,25), бронза — у россиянина Артема Калашяна (23,75).
Российский спортсмен Давид Джатиев показал четвертый результат.
На пьедестале повторилась ситуация, которая уже имела место на Паралимпиаде в Токио после бега на дистанцию 100 метров. Украинец вновь отказался от совместного снимка на церемонии награждения. Российские спортсмены сфотографировались вдвоем и вместе с Джатиевым, Цветов стоял отдельно.
Сафронов заявил, что нежелание Цветова сфотографироваться с российскими медалистами — личное дело украинского спортсмена. По его словам, фото и без него получилось прекрасным.
«Украинец сказал: "Это любовь к родине", у него она так исчисляется. У меня она исчисляется золотыми медалями"», — отметил Сафронов.
Ранее Игорь Цветов пояснил свой отказ от фото с российскими спортсменами «уважением к Украине».