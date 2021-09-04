Кучеренко отметил, что на украинской бирже сейчас цена на газ составляет 20 гривен (54 рубля) за кубометр.
«У нас с вами [населения страны] пока что — 7-8 гривен. Нам "Нафтогаз" держит [цену], все равно дорого, но держит. Что будет делать наша промышленность, наш бизнес, наши бюджетные учреждения, я точно не понимаю. Это не заложено в их бюджетах», — сказал депутат.
Он подчеркнул, что две трети от потребностей в газе Украина будет вынуждена покупать по рыночной стоимости.
Также экс-министр заявил, что ему непонятна идея президента Владимира Зеленского о проведении регулярных трехсторонних консультаций по вопросам сохранения транзита по украинской ГТС в формате Украина-Германия-США без участия России.
По его словам, через два-три месяца Украину ждет «реальная энергетическая катастрофа».