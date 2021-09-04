Из-за роста тарифов на газ Украине грозит энергетическая катастрофа, предупредил бывший министр по вопросам ЖКХ, депутат Верховной Рады Алексей Кучеренко 3 сентября в эфире телеканала «Наш»

Кучеренко отметил, что на украинской бирже сейчас цена на газ составляет 20 гривен (54 рубля) за кубометр.

«У нас с вами [населения страны] пока что — 7-8 гривен. Нам "Нафтогаз" держит [цену], все равно дорого, но держит. Что будет делать наша промышленность, наш бизнес, наши бюджетные учреждения, я точно не понимаю. Это не заложено в их бюджетах», — сказал депутат.

Зеленский из-за тарифов на газ «спрячется» от народа за местной властью - бывший вице-премьер © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

Также экс-министр заявил, что ему непонятна идея президента Владимира Зеленского о проведении регулярных трехсторонних консультаций по вопросам сохранения транзита по украинской ГТС в формате Украина-Германия-США без участия России.

По его словам, через два-три месяца Украину ждет «реальная энергетическая катастрофа».