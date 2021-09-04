США намерены участвовать в урегулировании конфликта в Донбассе и в вопросе Крыма. Об этом сообщила вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина в программе «Свобода слова Савика Шустера» 3 сентября

Вице-премьер заявила, что США «видят свою ключевую роль» в урегулировании конфликта на Донбассе и возвращении Крыма.

«США уже материализуют свое видение их роли в урегулировании конфликта, но с сегодняшнего дня будут обсуждаться не только в "нормандском" формате, но и в более широком формате, включая Соединенные Штаты», — сказала Стефанишина.

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Ранее Украина и США договорились о сотрудничестве в оборонной сфере. Глава Пентагона пообещал выделить Украине помощь в объеме 60 млн долларов, включая закупку переносных противотанковых ракетных комплексов «Джавелин».

Война в Донбассе продолжается уже семь лет. Переговоры об урегулировании конфликта велись в трехсторонней контактной группе в Минске (Украина, Россия, ОБСЕ), где присутствуют представители ДНР и ЛНР. Также переговоры ведутся в нормандском формате — с участием представителей Украины, Франции, Германии и России.

Украина считает Крым своей территорией и надеется на «возвращение» полуострова. Население Крыма в 2014 году проголосовало за вхождение в состав Российской Федерации.