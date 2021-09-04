На Украине за 3 сентября зафиксировано 2614 новых подтвержденных случаев заражения COVID-19. Об этом 4 сентября сообщил Минздрав Украины в Telegram

В том числе заразились 196 детей и 46 медработников.

Выросло число пациентов с «разрывом легких» из-за COVID-19 — медик © РИА Новости, Игорь Зарембо / Перейти в фотобанк

Наибольшее количество подтвержденных случаев зафиксировали в Киеве (339), Харьковской (216), Одесской (208), Черновицкой (193) и Львовской (183) областях.

Всего за время пандемии на Украине заболели коронавирусной инфекцией 2 296 155 человек. Выздоровели 2 212 313 человек, умерли 53 966.

В августе Кабмин продлил в стране адаптивный карантин до 1 октября. По данным Минздрава, на 31 августа было выявлено 855 подтвержденных случаев коронавируса «дельта»-штамма.