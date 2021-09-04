В том числе заразились 196 детей и 46 медработников.
За прошедшие сутки госпитализировано с коронавирусом 824 человека. Скончались от осложнений инфекции 44 человека, выздоровели 1447.
Наибольшее количество подтвержденных случаев зафиксировали в Киеве (339), Харьковской (216), Одесской (208), Черновицкой (193) и Львовской (183) областях.
Всего за время пандемии на Украине заболели коронавирусной инфекцией 2 296 155 человек. Выздоровели 2 212 313 человек, умерли 53 966.
В августе Кабмин продлил в стране адаптивный карантин до 1 октября. По данным Минздрава, на 31 августа было выявлено 855 подтвержденных случаев коронавируса «дельта»-штамма.