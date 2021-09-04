По словам Чаплыги, единственное, чем мог Киев серьезно шантажировать США, — это выход из соглашения о нераспространении ядерного оружия.
Он заявил, что угрозы ряда киевских политиков воссоздать ядерный арсенал или уйти под влияние Китая по сравнению с этим «фигня».
«У меня возникает один вопрос: зачем же Зеленский подписал в США самую страшную вещь для него, по сути, и для страны. У нас был единственный козырной туз — это договор, соглашение о нераспространении ядерного оружия в статусе неядерного государства», — отметил политолог.
В рамках визита Владимира Зеленского в США президенты США и Украины продлили на семь лет действие Соглашения о предоставлении помощи Украине в ликвидации стратегического ядерного оружия, а также предотвращения распространения оружия массового уничтожения.