Украина отказалась от важного козыря, когда президент Владимир Зеленский подписал соглашение с США о нераспространении ядерного оружия. Об этом сказал украинский политолог Михаил Чаплыга в эфире канала «Наш» 3 сентября

По словам Чаплыги, единственное, чем мог Киев серьезно шантажировать США, — это выход из соглашения о нераспространении ядерного оружия.

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«У меня возникает один вопрос: зачем же Зеленский подписал в США самую страшную вещь для него, по сути, и для страны. У нас был единственный козырной туз — это договор, соглашение о нераспространении ядерного оружия в статусе неядерного государства», — отметил политолог.

В рамках визита Владимира Зеленского в США президенты США и Украины продлили на семь лет действие Соглашения о предоставлении помощи Украине в ликвидации стратегического ядерного оружия, а также предотвращения распространения оружия массового уничтожения.