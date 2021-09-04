Пилсудский реализовал свою тайную дипломатию, пытаясь наладить прямой контакт со Сталиным и тем самым обеспечить Польше хотя бы относительную международную независимость. Препятствием для дальнейшего развития отношений стала излишняя осторожность Пилсудского, а затем и его смерть, рассказал польский политолог Конрад Рэнкас в интервью Украина.ру

Конрад Рэнкас о том, как Запад использовал Польшу для провоцирования Второй мировой войны © vk.com, Конрад Ренкас

По его словам. в ноябре 1938 года в польско-советских отношениях произошло радикальное снижение напряжённости, когда была опубликована декларация, в которой провозглашалось решение «всех текущих и исторических проблем», даже таких деликатных, как положение польского меньшинства в СССР.

«Планировалось также оживление торговли. Эти действия вызвали немедленную реакцию Берлина. 30 января 1939 года Гитлер прекратил пропагандистские атаки на Советский Союз, а Риббентроп предложил Польше территориальную компенсацию на Украине в случае совместной атаки против СССР», — отметил Рэнкас.

Однако Польша продолжала свою игру, не попадая в ловушку немецкой пропаганды. 19 февраля 1939-го было подписано польско-советское торговое соглашение. 6 апреля высокопоставленный представитель МИД Польши Михал Любенский предупредил посла Третьего рейха в Варшаве фон Мольтке: «Такое развитие ситуации, несомненно, положит начало решительной антинемецкой политике в Польше, которая может в конечном итоге привести к союзу с СССР», добавил политолог.

И, наконец, ва-банк сыграл сам министр иностранных дел Польши Юзеф Бек. 17 апреля 1939-го он подсел в вагон главы МИД Румынии Григоре Гафенку, который путешествовал через Польшу в Германию на встречу с Гитлером, и представил своему коллеге не что иное, как возможность марша польской армии на Европу вместе с Советским Союзом, однако антикоммунист Гафенку не смог воспринять столь шокирующий проект и не передал эту информацию в Берлин. напомнил специалист.

К сожалению, британская агентура в Варшаве в те годы была не слабее американской ныне, а политическая воля к историческому прорыву, как обычно, отсутствовала. Поэтому поражение Польши и было неизбежным, заключил собеседник издания.

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