Неудивительно, что русских в Казахстане стало меньше, а русофобии – больше. Местная власть изначально была ориентирована на этнонационализм, но демографическая ситуация в стране вынуждала её действовать не спеша и осторожно, рассказал главный редактор информационного портала «Русские в Казахстане» Илья Намовир в интервью Украина.ру

Илья Намовир: кто он © Илья Намовир, Facebook

Постепенно ситуация менялась, выросли новые поколения, уже не помнящие Советский Союз и воспитанные на совершенно иных идеологических установках, доля русского населения сокращалась и продолжает сокращаться, и всё это приводит к тому, что семена национализма, которые целенаправленно сеялись на протяжении всего периода независимости, дают свои горькие плоды, указал эксперт.

«Причём тут действуют два равно деструктивных потока: с одной стороны, это люди, искренне пропитавшиеся идеологией этнонационализма до мозга костей и готовые воплощать свои идеологические установки с той или иной степенью «пассионарности», с другой — люди в высоких кабинетах, которые готовы направить и возглавить этих людей для достижения своих целей», — уточнил Намовир.

Собеседник издания добавил, что текущая кризисная ситуация в стране и мире в целом лишь подогревает градус напряжённости.

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