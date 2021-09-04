Ранее президент Токаев, комментируя последние провокации казахских националистов, заявил, что русский язык обладает статусом официального языка, его использованию, согласно законодательству республики, препятствовать нельзя. По его словам, поддерживая плюрализм мнений, Казахстан будет жестко пресекать любые формы радикализма и не позволит покушаться на государственный суверенитет и территориальную целостность.
Постепенно ситуация менялась, выросли новые поколения, уже не помнящие Советский Союз и воспитанные на совершенно иных идеологических установках, доля русского населения сокращалась и продолжает сокращаться, и всё это приводит к тому, что семена национализма, которые целенаправленно сеялись на протяжении всего периода независимости, дают свои горькие плоды, указал эксперт.
«Причём тут действуют два равно деструктивных потока: с одной стороны, это люди, искренне пропитавшиеся идеологией этнонационализма до мозга костей и готовые воплощать свои идеологические установки с той или иной степенью «пассионарности», с другой — люди в высоких кабинетах, которые готовы направить и возглавить этих людей для достижения своих целей», — уточнил Намовир.
Собеседник издания добавил, что текущая кризисная ситуация в стране и мире в целом лишь подогревает градус напряжённости.
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