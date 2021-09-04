Ранее президент Токаев, комментируя последние провокации казахских националистов, заявил, что русский язык обладает статусом официального языка, его использованию, согласно законодательству республики, препятствовать нельзя. По его словам, поддерживая плюрализм мнений, Казахстан будет жестко пресекать любые формы радикализма и не позволит покушаться на государственный суверенитет и территориальную целостность.
Официальный статус русского языка в Казахстане фактически означает лишь то, что государство позволяет взаимодействовать со своим бюрократическим аппаратом на русском языке, подчеркнул эксперт.
«Конкретно в этом заявлении ничего нового и даже обнадёживающего для русского языка и русского населения я не вижу. Токаев всего лишь подтвердил то, что и так известно всем и закреплено (во всяком случае пока) на законодательном уровне», — указал Намовир.
Русофобии в Казахстане способствуют два деструктивных потока: люди, искренне пропитавшиеся идеологией этнонационализма, и люди в высоких кабинетах, которые готовы направить и возглавить этих людей для достижения своих целей, заключил собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь.