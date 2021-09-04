В Казахстане официальный статус русского языка вовсе не тождественен статусу казахского, равно как русский язык не обладает и статусом языка межнационального общения, о чём часто пишут необременённые знаниями российские журналисты, рассказал главный редактор информационного портала «Русские в Казахстане» Илья Намовир в интервью изданию Украина.ру

Илья Намовир: кто он © Илья Намовир, Facebook

Официальный статус русского языка в Казахстане фактически означает лишь то, что государство позволяет взаимодействовать со своим бюрократическим аппаратом на русском языке, подчеркнул эксперт.

«Конкретно в этом заявлении ничего нового и даже обнадёживающего для русского языка и русского населения я не вижу. Токаев всего лишь подтвердил то, что и так известно всем и закреплено (во всяком случае пока) на законодательном уровне», — указал Намовир.

Русофобии в Казахстане способствуют два деструктивных потока: люди, искренне пропитавшиеся идеологией этнонационализма, и люди в высоких кабинетах, которые готовы направить и возглавить этих людей для достижения своих целей, заключил собеседник издания.

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