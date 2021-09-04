Ранее Токаев, комментируя последние провокации казахских националистов, заявил, что русский язык обладает статусом официального языка, его использованию, согласно законодательству республики, препятствовать нельзя. По его словам, поддерживая плюрализм мнений, Казахстан будет жестко пресекать любые формы радикализма и не позволит покушаться на государственный суверенитет и территориальную целостность.
Эксперт уточнил, что Токаев в этом заявлении занимается традиционной казахстанских властей практикой, которые транслируют различные, как сейчас говорят, «месседжи» для разных аудиторий.
«Причём это даже может необязательно быть внутренняя и внешняя аудитория, а, например, казахоязычная и русскоязычная. Предыдущий президент это практиковал довольно регулярно. Так удобно — каждый получает то, что хочет услышать, и все делают вид, что довольны», — пояснил Намовир.
Но, безусловно, можно отметить в положительном ключе, что в кои-то веки Россия отреагировала на ситуацию с языковыми скандалами, свидетельствующую об очень нехорошей и тревожной тенденции, и в Нур-Султане эту реакцию заметили и услышали, заключил собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь.