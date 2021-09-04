В последнем заявлении президента Казахстана Касыма-Жомарта Токаева ничего нового и обнадёживающего для русского языка и русского населения нет. Он лишь подтвердил то, что и так известно всем и пока закреплено на законодательном уровне, рассказал главный редактор информационного портала «Русские в Казахстане» Илья Намовир в интервью Украина.ру

Илья Намовир: кто он © Илья Намовир, Facebook

Эксперт уточнил, что Токаев в этом заявлении занимается традиционной казахстанских властей практикой, которые транслируют различные, как сейчас говорят, «месседжи» для разных аудиторий.

«Причём это даже может необязательно быть внутренняя и внешняя аудитория, а, например, казахоязычная и русскоязычная. Предыдущий президент это практиковал довольно регулярно. Так удобно — каждый получает то, что хочет услышать, и все делают вид, что довольны», — пояснил Намовир.

Но, безусловно, можно отметить в положительном ключе, что в кои-то веки Россия отреагировала на ситуацию с языковыми скандалами, свидетельствующую об очень нехорошей и тревожной тенденции, и в Нур-Султане эту реакцию заметили и услышали, заключил собеседник издания.

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