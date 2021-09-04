Рассматривая международное положение Польши в межвоенный период, следует отметить, что первые годы ее независимости были периодом геополитической зависимости от Франции. Об этом рассказал польский политолог Конрад Ренкас в интервью изданию Украина.ру

Конрад Рэнкас: кто он © vk.com, Конрад Ренкас

Эксперт подчеркнул, что эта зависимость была реализована очень унизительным для поляков способом, живо напоминающим верноподданнические отношения современной Польши с Соединенными Штатами.

По его словам, такое положение дел изменилось лишь в результате военного переворота, осуществленного в мае 1926 года маршалом Пилсудским.

«Вполне очевидным вдохновителем переворота была Британия, которой срочно требовался польский инструмент для собственной игры с Советским Союзом. Однако сам Пилсудский на стадии подготовки переворота контактировал с польскими коммунистами, а через них и с Москвой. Таким образом, маршал гарантировал, что, вопреки видимости он не собирается проводить еще один «Киевский поход», и сдержал своё слово», — указал Ренкас.

После смены власти официальная польская дипломатия в течение нескольких лет фактически была в услужении у британской, благодаря чему Лондон добился определённых уступок от Москвы, но в то же время Пилсудский реализовал свою тайную дипломатию, пытаясь наладить прямой контакт со Сталиным и тем самым обеспечить Польше хотя бы относительную международную независимость, заключил собеседник издания.

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