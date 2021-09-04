Со своей точки зрения по результатам визита в США Владимир Зеленский победил. Украина как государство проиграла, поскольку все явные и неявные, заметные и незаметные унижения Зеленского были унижениями Украины. Такое мнение выразил обозреватель МИА «Россия Сегодня» Ростислав Ищенко в своей колонке для издания Украина.ру

Ростислав Ищенко: кто он © РИА Новости, Александр Натрускин / Перейти в фотобанк Джо Байдена с президентом Украины Владимиром Зеленским. Встреча лидеров стран длилась более двух часов. Сначала переговоры проходили в расширенном формате, а далее главы государств продолжили встречу с глазу на глаз. Перед встречей пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что визит Зеленского не приведет к ухудшению российско-американских отношений.

Эксперт пояснил, что для пиар-компании Зеленского на Украине будет достаточно, учитывая, что Петр Порошенко и на меньшем пиарился.

«Со своей точки зрения Зеленский победил. Украина как государство проиграла, поскольку все явные и неявные, заметные и незаметные унижения Зеленского были унижениями Украины. Это ею помыкали в его лице. Но в принципе Украину тоже никому не жалко: ни Байдену, ни Зеленскому, ни украинской элите, ни даже украинскому народу. Всех остальных тоже больше свои дела беспокоят, чем украинские проблемы», — пишет Ищенко.

Для страны и народа было бы лучше, если бы Зеленский остался в Америке или пропал по дороге. Но не с их счастьем, резюмировал политолог.

Полностью интервью можно прочитать здесь.