Ранее в Белом доме закончилась встреча президента Соединенных Штатов Джо Байдена с президентом Украины Владимиром Зеленским. Встреча лидеров стран длилась более двух часов. Сначала переговоры проходили в расширенном формате, а далее главы государств продолжили встречу с глазу на глаз. Перед встречей пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что визит Зеленского не приведет к ухудшению российско-американских отношений.
Эксперт пояснил, что для пиар-компании Зеленского на Украине будет достаточно, учитывая, что Петр Порошенко и на меньшем пиарился.
«Со своей точки зрения Зеленский победил. Украина как государство проиграла, поскольку все явные и неявные, заметные и незаметные унижения Зеленского были унижениями Украины. Это ею помыкали в его лице. Но в принципе Украину тоже никому не жалко: ни Байдену, ни Зеленскому, ни украинской элите, ни даже украинскому народу. Всех остальных тоже больше свои дела беспокоят, чем украинские проблемы», — пишет Ищенко.
Для страны и народа было бы лучше, если бы Зеленский остался в Америке или пропал по дороге. Но не с их счастьем, резюмировал политолог.
Полностью интервью можно прочитать здесь.