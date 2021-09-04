Если смотреть на карту Украины через подзорную трубу, то может возникнуть впечатление, что кроме Украины никого на свете нет. Об этом рассказал депутат Госдумы и директор Института стран СНГ Константин Затулин в интервью изданию Украина.ру

Константин Затулин: кто он © РИА Новости, Владимир Федоренко / Перейти в фотобанк Джо Байдена с президентом Украины Владимиром Зеленским. Встреча лидеров стран длилась более двух часов. Сначала переговоры проходили в расширенном формате, а далее главы государств продолжили встречу с глазу на глаз. Перед встречей пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что визит Зеленского не приведет к ухудшению российско-американских отношений.

Это и раньше было свойственно украинскому политическому мышлению, когда на потеху народу выпускали глобус Украины и продавали его на разных сувенирных развалах в Киеве, и нечто похожее мировосприятия и пытается поддержать Зеленский, но это хорошая мина при плохой игре, уверен парламентарий.

«Смысл этой поездки Зеленского в пиаре. Вот пиаром он сейчас и занимается. Теперь мы узнали, что будет Украина-Русь, а не Украина, потому что очень не хочется быть Украиной, не хочется быть с краю, хочется быть посередине», — категоричен Затулин.

НАТО не будет воевать за Украину. Если бы НАТО и Америка были бы всемогущи, то Афганистана бы не было. Те люди на Украине, которые не потеряли умение соображать, об этом задумываются, заключил собеседник издания.

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