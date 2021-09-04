Ранее в Белом доме закончилась встреча президента Соединенных Штатов Джо Байдена с президентом Украины Владимиром Зеленским. Встреча лидеров стран длилась более двух часов. Сначала переговоры проходили в расширенном формате, а далее главы государств продолжили встречу с глазу на глаз. Перед встречей пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что визит Зеленского не приведет к ухудшению российско-американских отношений.
Отсюда и горькое заявление, которое вырвалось у Зеленского о том, что НАТО не делает всего того, что Украина от него ожидает, в частности поддержать Украину в ее конфликте с Россией, пояснил парламентарий.
«НАТО и не будет воевать за Украину. Если бы НАТО и Америка были бы всемогущи, то Афганистана бы не было. Те люди на Украине, которые не потеряли умение соображать, об этом задумываются», — указал Затулин.
Зеленский по-прежнему пытается поддержать впечатление, что никого в мире кроме Украины нет, но это хорошая мина при плохой игре, заключил собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь.