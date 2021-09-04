Всё, что случилось в Афганистане, парадоксальным образом сначала затормозило, а потом сделало неизбежной встречу Владимира Зеленского с Джо Байденом. Об этом рассказал депутат Госдумы и директор Института стран СНГ Константин Затулин в интервью изданию Украина.ру

Константин Затулин: кто он © РИА Новости, Владимир Федоренко / Перейти в фотобанк Джо Байдена с президентом Украины Владимиром Зеленским. Встреча лидеров стран длилась более двух часов. Сначала переговоры проходили в расширенном формате, а далее главы государств продолжили встречу с глазу на глаз. Перед встречей пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что визит Зеленского не приведет к ухудшению российско-американских отношений.

Парламентарий пояснил, что Байдену, который подвергается атакам со всех сторон за слабость и за провал, явно не хотелось нагружать себя обвинениями, что он бросает дорогую и близкую США Украину перед лицом страшной российской опасности, поэтому Байдену пришлось встретиться с Зеленским.

«Для него это дежурная встреча, а для Зеленского Новый год, и он рассчитывал с этого Деда Мороза что-то получить», — считает Затулин.

Безусловно, что Зеленский будет пиарить эту встречу внутри Украины, чем он собственно и занимается, но нет никаких практических результатов кроме заявлений, заключил собеседник издания.

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