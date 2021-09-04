Ранее в Белом доме закончилась встреча президента Соединенных Штатов Джо Байдена с президентом Украины Владимиром Зеленским. Встреча лидеров стран длилась более двух часов. Сначала переговоры проходили в расширенном формате, а далее главы государств продолжили встречу с глазу на глаз. Перед встречей пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что визит Зеленского не приведет к ухудшению российско-американских отношений.
Парламентарий пояснил, что Байдену, который подвергается атакам со всех сторон за слабость и за провал, явно не хотелось нагружать себя обвинениями, что он бросает дорогую и близкую США Украину перед лицом страшной российской опасности, поэтому Байдену пришлось встретиться с Зеленским.
«Для него это дежурная встреча, а для Зеленского Новый год, и он рассчитывал с этого Деда Мороза что-то получить», — считает Затулин.
Безусловно, что Зеленский будет пиарить эту встречу внутри Украины, чем он собственно и занимается, но нет никаких практических результатов кроме заявлений, заключил собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь.