Несколько лет назад в Варшаве снесли последний советский монумент — памятник благодарности Красной армии в Скарышевском парке, который был возведен на месте братской могилы 26 советских солдат. В ходе реконструкции площади останки красноармейцев были эксгумированы и перезахоронены, а сам памятник перенесли в глубь главной аллеи парка.
Поэтому уничтожение памятников благодарности Советской Армии в Польше имеет не столько историческое, сколько современное измерение, подчеркнул эксперт.
«Я не сомневаюсь, что это плохое время пройдёт, а народы бывшего Советского Союза и Польши снова станут союзниками. И тогда символом этого возобновлённого взаимовыгодного сотрудничества станут памятники нашим общим героям времён Второй мировой во главе с польским и советским маршалом Рокоссовским», — уверен Ренкас.
Нужно помнить, что ныне уничтоженные в Польше памятники были поставлены потому, что мы вместе выиграли войну, и если мы хотим воссоздать их, давайте вместе победим наших современных общих врагов, заключил собеседник издания.
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