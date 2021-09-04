Любые памятники со временем становятся не столько знаком эпохи, о которой они напоминают, сколько эпохой, в которой они были созданы. Возможно, это прозвучит цинично, но у них есть свой срок полезного использования. Об этом рассказал польский политолог Конрад Ренкас в интервью изданию Украина.ру

Конрад Рэнкас о том, как Запад использовал Польшу для провоцирования Второй мировой войны © vk.com, Конрад Ренкас

Поэтому уничтожение памятников благодарности Советской Армии в Польше имеет не столько историческое, сколько современное измерение, подчеркнул эксперт.

«Я не сомневаюсь, что это плохое время пройдёт, а народы бывшего Советского Союза и Польши снова станут союзниками. И тогда символом этого возобновлённого взаимовыгодного сотрудничества станут памятники нашим общим героям времён Второй мировой во главе с польским и советским маршалом Рокоссовским», — уверен Ренкас.

Нужно помнить, что ныне уничтоженные в Польше памятники были поставлены потому, что мы вместе выиграли войну, и если мы хотим воссоздать их, давайте вместе победим наших современных общих врагов, заключил собеседник издания.

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