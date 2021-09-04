Обстановка накануне встречи с президентом США Джо Байденом и судорожное искание её Владимиром Зеленским напомнили школьный учебник по литературе с рассказом о Катерине из пьесы Островского «Гроза». Об этом рассказал депутат Госдумы Константин Затулин в интервью изданию Украина.ру

Константин Затулин: кто он © РИА Новости, Владимир Федоренко / Перейти в фотобанк Джо Байдена с президентом Украины Владимиром Зеленским. Встреча лидеров стран длилась более двух часов. Сначала переговоры проходили в расширенном формате, а далее главы государств продолжили встречу с глазу на глаз. Перед встречей пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что визит Зеленского не приведет к ухудшению российско-американских отношений.

«Помню, как Катерина металась перед тем, как броситься с обрыва к своему Тихону. Но как писали у нас, в школьном учебнике, слаб ее друг. Не нашла она утешения, что и привело ее к печальному концу», — категоричен парламентарий.

Что касается очередных дежурных обвинений в адрес России, они со стопроцентной точностью должны были прозвучать в речах американского и украинского президентов, в их комментариях и совместных заявлениях. Вопрос только в том, что реально приобрел Зеленский или Украина в результате этой встречи, указал Затулин.

Для него Зеленского эта встреча является идеей фикс с момента его прихода к руководству на Украине и с момента, как Байден стал президентом. Ничего нового от этой встречи мы не ожидали, и не услышали, заключил собеседник издания.

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