Перманентный политический и экономический кризис, в котором находится Украина с момента отделения от СССР, вызван концепцией унитарного государства, принятой украинскими властями в качестве единственно верной, рассказал первый замглавы комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин

Президент России Владимир Путин ранее обратил внимание на то, что не одно поколение украинских политиков приходило к власти с лозунгами за восстановление отношений с Россией, а потом под давлением крайних националистов политика Киева менялась на противоположную.

«Каждый президент Украины — и Зеленский, кстати, — повторил на новом этапе этот путь. Каждый президент Украины, приходящий как кандидат от Востока Украины, как выразитель в какой-то мере его точки зрения, затем подчинялся иной логике под влиянием гораздо более консолидированной идеи — западной линии, западной тенденции на Украине», — цитирует Затулина РИА Новости.

Политик отметил, что украинские представители власти «никакой другой концепции развития Украины не видят, кроме той, которая в свое время была предложена национал-радикалами и воспринята перебежчиками из Компартии как единственная существующая версия независимости Украины».

Именно этим объясняется «бесконечный политический перманентный кризис на Украине и неудача, неуспехи президентов Украины», отметил Затулин.

«Они жертвы этой модели, и поэтому они все время совершают этот переход с Востока на Запад… Потому что в основе порочная модель, которая создает им проблемы», — подчеркнул депутат.

Он отметил, что эта идея государственного устройства заключается в «унитарности» и украинизации ради того, чтобы «как можно дальше отплыть от России со всем добром, которое там осталось, своим и чужим».

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Эти ошибки стали прямым следствием «отсутствия опыта государственности, служения государству, умения отстаивать государственные цели, понимать, в чем пределы возможностей и в чем возможности вообще», отметил он.