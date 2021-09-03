«Это как с ракетами». Эксперт о том, как США будут использовать Украину в торгах с Россией
«Это как с ракетами». Эксперт о том, как США будут использовать Украину в торгах с Россией
© РИА Новости, Михаил Метцель / Перейти в фотобанк
Запуск носителя проходил на американской базе Ванденберг. Сначала его перенесли на один час позднее запланированного времени, а когда пуск все же состоялся, ракета взорвалась всего спустя 2,5 минуты после старта.

В сообщении компании утверждается, что причиной взрыва стала «аномалия». Другие подробности не сообщаются, за исключением того, что обломки ракеты упали на населенную территорию.

Она должна была доставить на орбиту проекты победителей специализированной программы DREAM, направленной на продвижение точных наук.

Помимо спутников, разработанных западными университетами и некоммерческими организациями в рамках 26 проектов из семи стран мира, на борту космического транспорта были и детские рисунки.