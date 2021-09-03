Украино-американская компания Firefly Aerospace впервые запустила свою космическую ракету Alpha, однако спустя две минуты после запуска она взорвалась. Видео инцидента опубликовали в Twitter-аккаунте Cyber Viper

«Это как с ракетами». Эксперт о том, как США будут использовать Украину в торгах с Россией © РИА Новости, Михаил Метцель / Перейти в фотобанк

В сообщении компании утверждается, что причиной взрыва стала «аномалия». Другие подробности не сообщаются, за исключением того, что обломки ракеты упали на населенную территорию.

Она должна была доставить на орбиту проекты победителей специализированной программы DREAM, направленной на продвижение точных наук.

Помимо спутников, разработанных западными университетами и некоммерческими организациями в рамках 26 проектов из семи стран мира, на борту космического транспорта были и детские рисунки.

The Firefly Aerospace Alpha rocket EXPLODES two minutes after lift-off on Thursday



"Alpha experienced an anomaly during first stage ascent that resulted in the loss of the vehicle" — the company stated pic.twitter.com/X8tKw5773Z — 🇨𝐲𝐛𝐞𝐫🇻𝐢𝐩𝐞𝐫™☢️ ͬ ͤ ᷮ ͦ ͬ ͭ ᷤ (@Kaala_Nag) September 3, 2021

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