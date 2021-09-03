Запуск носителя проходил на американской базе Ванденберг. Сначала его перенесли на один час позднее запланированного времени, а когда пуск все же состоялся, ракета взорвалась всего спустя 2,5 минуты после старта.
В сообщении компании утверждается, что причиной взрыва стала «аномалия». Другие подробности не сообщаются, за исключением того, что обломки ракеты упали на населенную территорию.
Она должна была доставить на орбиту проекты победителей специализированной программы DREAM, направленной на продвижение точных наук.
Помимо спутников, разработанных западными университетами и некоммерческими организациями в рамках 26 проектов из семи стран мира, на борту космического транспорта были и детские рисунки.
The Firefly Aerospace Alpha rocket EXPLODES two minutes after lift-off on Thursday— 🇨𝐲𝐛𝐞𝐫🇻𝐢𝐩𝐞𝐫™☢️ ͬ ͤ ᷮ ͦ ͬ ͭ ᷤ (@Kaala_Nag) September 3, 2021
"Alpha experienced an anomaly during first stage ascent that resulted in the loss of the vehicle" — the company stated pic.twitter.com/X8tKw5773Z