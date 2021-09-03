Украинский блогер Денис Казанский обрушился с обвинениями в адрес депутата Государственной думы РФ Константина Затулина, комментируя части из его интервью Украине.ру, однако 3 сентября получил жесткий ответ команды российского политика

Комментируя военные провокации украинских войск в зоне Причерноморья, Затулин выразился определённо — «мы должны использовать все возможности, чтобы такая Украина прекратила свое существование».

«Руководство Украины является вражеским. Государство Украины на сегодняшний день является врагом Российской Федерации», — добавил российский политик, опираясь на многолетнюю историю враждебных действий украинских властей по отношению к России и русскоязычным гражданам Украины.

Константин Затулин: Украина не сможет устраивать провокации против Крыма, если Украин будет много © РИА Новости, Нина Зотина

«Российские политики в прямых эфирах призывают уничтожить Украину и называют всех украинцев предателями» — заявил Казанский.

Провокация блогера не осталась без ответа. На официальной странице «Команды Затулина» в Facebook появилась запись, расставившая точки над i.

«Господин Казанский, как и положено манипулятору, "передергивает", вырывает из контекста нужные ему фразы. Прикидывается невинной овечкой. Не замечает у себя под носом бандеризации. С 1991 года кричать "москаляку на гиляку", а когда государство Украину назвали наконец врагом — жутко удивляется», — говорится в публикации.

Разговаривать о предательстве украинским националистам не стоит, считает команда политика. Именно они душили русский язык, бегали на Запад, представляясь «последним бастионом против России», чтобы потом просить у России же скидки на газ.

Именно те, кто своим молчаливым согласием или активным участием привёл Украину к нынешнему состоянию и являются предателями, заключает команда Затулина.