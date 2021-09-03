Сегодня часть этнических казахов, осуждая дискриминации в отношении русского языка, высказывает опасение, что если из страны уедут все русские, на их место придут китайцы и поглотят страну.
В современных реалиях Китай проводит политику экономической экспансии: это инвестиции в добывающие отрасли, газо- и нефтепроводы, инициатива «Один пояс — один путь» и прочие проекты, уточнил эксперт.
«Для КНР вся Центральная Азия — это тыл, который соседствует с одним из самых проблемных регионов Китая — СУАР, и поэтому Китай заинтересован, чтобы в регионе всё было спокойно, и готов за это платить. Но не так много, как рассчитывали местные элиты, и на своих довольно жёстких условиях», — указал Намовир.
Что касается того, может ли синофобия избавить от русофобии, то вряд ли, скорее, они будут идти рука об руку, особенно в условиях текущих реалий, заключил собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь.