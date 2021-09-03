Синофобия возникла в Казахстане еще с советских времен, когда в ходе советско-китайского противостояния население Казахской ССР готовили к тому, что придётся отражать возможную агрессию со стороны Пекина. Об этом рассказал главный редактор информационного портала «Русские в Казахстане» Илья Намовир в интервью изданию Украина.ру

Илья Намовир: кто он © Илья Намовир, Facebook

В современных реалиях Китай проводит политику экономической экспансии: это инвестиции в добывающие отрасли, газо- и нефтепроводы, инициатива «Один пояс — один путь» и прочие проекты, уточнил эксперт.

«Для КНР вся Центральная Азия — это тыл, который соседствует с одним из самых проблемных регионов Китая — СУАР, и поэтому Китай заинтересован, чтобы в регионе всё было спокойно, и готов за это платить. Но не так много, как рассчитывали местные элиты, и на своих довольно жёстких условиях», — указал Намовир.

Что касается того, может ли синофобия избавить от русофобии, то вряд ли, скорее, они будут идти рука об руку, особенно в условиях текущих реалий, заключил собеседник издания.

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