Карты Таро не сулят президенту Украины Владимиру Зеленскому спокойного окончания первого президентского срока. Об этом 2 сентября заявила украинский астролог и таролог Розалия Романова

Эффективный тандем: астролог увидел в гороскопе Авакова интересное будущее сделала расклад карт Таро, чтобы выяснить будущее Владимира Зеленского и Украины в ближайшем году.

Таролог заявила, что первая выпавшая карта называется «Жрец», и ее образ — это как раз президент. Она отметила, что сначала карта начала крутиться, а это указывает, что президента шатает из стороны в сторону.

Кроме того, Зеленскому выпали карты «Маг» — она значит, что у президента есть все необходимое для удержания власти — финансы и защита, и «Император» в перевернутом положении, а это негативный знак.

«Результат у нас — карта «нового пути», причем она перевернута, а новый путь — эта как бы новый президент. И получается, что все равно вокруг него будет создаваться такая ситуация, что если не импичмент, то перевыборы, и его все время будут сбивать с пути», — резюмировала таролог.

«Ох, да как бы уже в этом году люди Зеленского не погнали…», «У нашего президента точно "жрец в голове", и при этом он шатается, все верно», «Это такой инструмент, который зависит от трактования и трактовальщика», — откликнулись зрители в комментариях.

Ранее астролог Влад Росс заявил, что грядущей осенью Украину захлестнет протестная волна. Также он предрек необычный тандем во власти: по его прогнозу, после возможной отставки Дмитрий Разумков будет идти в президенты, а Арсен Аваков - в премьеры.