Вряд ли нелюбовь и боязнь Китая может избавить Казахстан от русофобии. Скорее, они будут идти рука об руку, особенно в условиях текущих реалий. Об этом рассказал главный редактор информационного портала «Русские в Казахстане» Илья Намовир в интервью изданию Украина.ру

Илья Намовир: кто он © Илья Намовир, Facebook

Эксперт уточнил, что синофобия возникла в Казахстане еще с советских времен, когда в ходе советско-китайского противостояния население Казахской ССР готовили к тому, что придётся отражать возможную агрессию со стороны Пекина.

«Что касается того, может ли синофобия избавить от русофобии, то я так не думаю. Скорее, они будут идти рука об руку, особенно в условиях текущих реалий», — считает Намовир.

Если говорить о политике Китая в Средней Азии, то Пекин заинтересован, чтобы в регионе всё было спокойно, и готов за это платить, но не так много, как рассчитывали местные элиты, и на своих довольно жёстких условиях, заключил собеседник издания.

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