Сегодня часть этнических казахов, осуждая дискриминации в отношении русского языка, высказывает опасение, что если из страны уедут все русские, на их место придут китайцы и поглотят страну.
Эксперт уточнил, что синофобия возникла в Казахстане еще с советских времен, когда в ходе советско-китайского противостояния население Казахской ССР готовили к тому, что придётся отражать возможную агрессию со стороны Пекина.
«Что касается того, может ли синофобия избавить от русофобии, то я так не думаю. Скорее, они будут идти рука об руку, особенно в условиях текущих реалий», — считает Намовир.
Если говорить о политике Китая в Средней Азии, то Пекин заинтересован, чтобы в регионе всё было спокойно, и готов за это платить, но не так много, как рассчитывали местные элиты, и на своих довольно жёстких условиях, заключил собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь.