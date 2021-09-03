Лучшей гарантией сохранения транзита газа через Украину при действующем трубопроводе «Северный поток-2» станут соглашения с европейскими компаниями, заявил глава «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко 3 сентября

Ранее на встрече с канцлером Германии Ангелой Меркель президент РФ Владимир Путин сказал, что Москва не намерена прекращать прокачку газа через Украину, но для этого нужно, чтобы европейские заказчики проявляли к этому интерес и покупали российский газ.

«Гарантии, которые нужны Украине, это не бумаги, подписанные политиками, а контракты с европейскими компаниями на транзит через Украину», — заявил глава «Нафтогаза», фактически поддержав предложение Путина.

Война только начинается. Почему «Нафтогазу» не нужен транзит через Украину?

Оператор Nord Stream 2 AG принадлежит «Газпрому». Новый оператор обязан предоставить 50% пропускной способности газопровода другим компаниям.

В свою очередь, министр энергетики Украины Герман Галущенко ранее заявлял, что даже при загрузке СП-2 наполовину, Украина потеряет две трети российского транзитного газа.