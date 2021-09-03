Ранее на встрече с канцлером Германии Ангелой Меркель президент РФ Владимир Путин сказал, что Москва не намерена прекращать прокачку газа через Украину, но для этого нужно, чтобы европейские заказчики проявляли к этому интерес и покупали российский газ.

«Гарантии, которые нужны Украине, это не бумаги, подписанные политиками, а контракты с европейскими компаниями на транзит через Украину», — заявил глава «Нафтогаза», фактически поддержав предложение Путина.

Война только начинается. Почему «Нафтогазу» не нужен транзит через Украину?
Война только начинается. Почему «Нафтогазу» не нужен транзит через Украину?
Ранее сообщалось, что компания-оператор «Северного потока-2» Nord Stream 2 AG не смогла выиграть судебную тяжбу по Третьему энергопакету ЕС, согласно которому поставщик газа и оператор газопровода не могут представляться одной компанией.

Оператор Nord Stream 2 AG принадлежит «Газпрому». Новый оператор обязан предоставить 50% пропускной способности газопровода другим компаниям.

В свою очередь, министр энергетики Украины Герман Галущенко ранее заявлял, что даже при загрузке СП-2 наполовину, Украина потеряет две трети российского транзитного газа.