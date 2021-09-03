Президент Украины Владимир Зеленский спешил на встречу к американскому коллеге Джозефу Байдену за публичными, хоть и пустыми словами поддержки, чтобы избежать давления со стороны внутренних политических оппонентов, в том числе, олигархов. Об этом 2 сентября заявил политолог Ростислав Ищенко в эфире TK Union

По словам политолога, против Зеленского на Украине уже сложился олигархический консенсус.

«Они его пугают горящей осенью, народными выступлениями… Понятно, что встречей с Байденом он пытался решить проблему горящей осени и заткнуть рот своим политическим оппонентам. Не знаю, испугались ли они. Думаю, что не испугались», — заявил он.

Ростислав Ищенко ответил на вопросы зрителей в прямом эфире

Ранее Ищенко заявил, что Зеленский усиленно гримасничал на камеры во время встречи с Байденом, чтобы убедить украинцев, что его якобы бояться.

Кроме того, политолог считает, что Зеленский спешил «засветиться» на фото, поскольку боялся, что встречу могут переносить и дальше.