По словам политолога, против Зеленского на Украине уже сложился олигархический консенсус.
«Они его пугают горящей осенью, народными выступлениями… Понятно, что встречей с Байденом он пытался решить проблему горящей осени и заткнуть рот своим политическим оппонентам. Не знаю, испугались ли они. Думаю, что не испугались», — заявил он.
Также Ищенко добавил, что украинские олигархи очень хорошо знают поведение американцев, поэтому «должны были трезво оценить эффект от визита Зеленского».
Ранее Ищенко заявил, что Зеленский усиленно гримасничал на камеры во время встречи с Байденом, чтобы убедить украинцев, что его якобы бояться.
Кроме того, политолог считает, что Зеленский спешил «засветиться» на фото, поскольку боялся, что встречу могут переносить и дальше.