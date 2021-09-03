В Харькове блогеры проникли в цех завода с военной техникой и станцевали на ней. Об этом 2 сентября сообщил портал «Милитарный» со ссылкой на видео в TikTok

Блогерам удалось проникнуть в цех Харьковского тракторного завода, несмотря на имеющуюся охрану. Киевский блогер, разбивший элитный виски, «расплатился» слезами © CC0, Pixabay Харьковский тракторный завод с 1960-х годов производит легко бронированные транспортеры-тягачи, а также машины, созданные на их базе. Отмечается, что это уже не первый случай подобного проникновения: в марте блогеры проникли на завод «Кузня на Рыбальском» и показали недостроенные военные катера ВМС Украины.