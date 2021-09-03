Блогерам удалось проникнуть в цех Харьковского тракторного завода, несмотря на имеющуюся охрану.
На видео они осматривают самоходную артиллерийскую установку 2С1 «Гвоздика» и танцуют на ней. На кадрах видны лица только двоих молодых людей, третий был в балаклаве.
Харьковский тракторный завод с 1960-х годов производит легко бронированные транспортеры-тягачи, а также машины, созданные на их базе.
Отмечается, что это уже не первый случай подобного проникновения: в марте блогеры проникли на завод «Кузня на Рыбальском» и показали недостроенные военные катера ВМС Украины.