Укрепление слизистой оболочки и горячие напитки помогут противостоять простудным заболеваниям в осенний период. Об этом 3 сентября сообщил отоларинголог Владимир Зайцев, передает News.ru

Ученые предложили лечить коронавирус простудой © CC0, Pixabay отметил, что укреплению слизистой носоглотки и горла поспособствуют черные и зеленые чаи с добавлением трав, а также имбиря, которые нужно употреблять на постоянной основе. Кроме того, они благотворно повлияют на желудочно-кишечный тракт.

Не следует слишком утепляться свитерами, считает врач, так как из-за чрезмерного тепла повышается потоотделение организма.

Также эксперт призвал больше времени проводить на свежем воздухе.

«Если эти три момента будут соблюдены, плюс при условии полноценного сна, то вряд ли какие-то простудные заболевания одолеют человека», — добавил отоларинголог.

В конце августа Зайцев называл опасные методы лечения простуды. Специалист отметил, что осеннюю простуду многие люди ошибочно считают заболеванием, которое не требует медицинской помощи. По его словам, некоторые «народные» методы могут существенно навредить.