Бывший пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель уверена, что ее преемнику Сергею Никифорову работать легче, чем было ей. Об этом она рассказала в интервью изданию «Обозреватель», опубликованном 3 сентября

По ее словам, работа в Офисе президента уже налажена.

«Сергею легче, хотя он этого и не понимает. Идет качественная, хорошая работа пресс-службы президента с разными медиа. В этих условиях атаки минимизировать значительно легче. К тому же у него функции упрощены. Я думаю, что он не несет ответственность за международные медиа, за сайт, например. Сейчас эти обязанности распределены по-другому», — сказала Мендель.

Мендель рассказала, как Киркоров проложил ей путь к Зеленскому © Юлия Мендель/Инстаграм

«Мне просто запрещали отвечать на запросы медиа, давать комментарии, отвечать журналистам на телефонные звонки. Никифоров сразу имеет дело с руководителем, который четко понимает, что эти коммуникации должны быть налажены», — объяснила она.

Мендель покинула должность пресс-секретаря президента в июле 2021 года. В качестве причин в ОП называли «крайне жесткий режим работы с президентом» и «феерическую атаку» недоброжелателей.